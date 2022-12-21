أمن العاصمة يطيح بشبكة مختصّة في سرقة توابع السيارات   

تمكنّت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري الرابع القبة بأمن المقاطعة الادارية حسين داي من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة توابع السيارات . حسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن الجزائر.

وهذا بعد تلقي الأمن الحضري القبة عدة شكاوي تتعلق بسرقة سواء داخل المركبات أو سرقة توابع السيارات راح ضحيتها عدة مواطنين أثناء ركنهم للمركبات أمام مقرات سكناهم أو في الشوارع مدينة القبة وما جاورها .حيث وضعت ذات المصالح خطة أمنية محكمة من أجل الاطاحة بالمشتبه فيهم ، حيث أفضت نتائح التحريات في القضية إلى توقيف شخصان مشتبه فيهما كانا يقومان بفعل السرقة ، يستعينان في أفعالهما الإجرامية بمركبة لتسهيل النقل و الفرار.

وأضاف ذات البيان أنّه بالتنسيق مع مركز القيادة والسيطرة لأمن ولاية الجزائر وعن طريق استغلال كافة الوسائل التقنية المتاحة تم تحديد هوية صاحب المركبة، كما أن التنسيق مع مختلف المصالح الأمنية أفضى إلى ضلوع المشتبه فيهما في عدة قضايا مماثلة على مستوى كل من: دالي براهيم ، الشراقة ، الدرارية و بئرخادم فاق عددها 15 قضية. حيث أسفر استرجاع المركبة إلى ضبط معدات كانت تستعمل في السرقات : صدرية ضوئية ، قميص صلاة كان يستعمل للتمويه ، 03 مفكات براغي ، كماشة ، أداة تشويش عن الغلق الآلي للمركبات، زوج من قفازات، و مفتاح براغي عجلات.

كما أن تنفيذ إذن بالتفتيش لمقرات سكن المشتبه فيهما أفضت إلى العثور على رافع سيارات ، إكسسوارات خاصة بالسيارات ، مبالغ مالية ، وقطع غيار بالإضافة إلى كمية من المؤثرات العقلية وحقنتين طبيتين تستعملان في تعاطي المخدرات الصلبة .

وبعد استفاء جميع الإجراءات تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليما عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الاعداد لجناية السرقة في الطريق العام بتوافر ظرفي الليل و التعدد و استحضار مركبة ذات محرك ، الحيازة على المؤثرات العقلية لغرض الاستعمال الغير مشروع ، الحيازة على أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي. حسب المصدر نفسه.

ياسمين بن صغير

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