أمن العاصمة يطيح بتاجر مخدرات يزور الأوراق النقدية

26 يوليو، 2022
عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في مقاطعة الشرطة القضائية الأولى الجزائر وسط، قضية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني وطرحها للتداول في الإقليم الوطني، الحيازة للمخدرات لغرض الاستهلاك الشخصي.
وحسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة، فإن قضية الحال تمت معالجتها تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة اقليميا حيث تمكن خلالها عناصر ذات المصلحة من توقيف المشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر 44 سنة.
هذا الاخير كان يستغل شخص من جنس أنثى، من خلال تزويدها بالمؤثرات العقلية ووضع تحت تصرفها مبالغ مالية مزورة قصد طرحها للتداول في السوق.
كما تم حجز وضبط 4 مؤثرات عقلية، مبلغ مالي مزور قدره 14000 دج، سبع أوراق نقدية من فئة 2000 دج، دراجة نارية و3 هواتف نقالة.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم أطراف القضية أمام النيابة المختصة إقليميا، يضيف ذات البيان.
رمزي أحمد توميات
26 يوليو، 2022

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