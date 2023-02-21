أمن العاصمة يضع حدا لنشاط شركة أدوية تبيع مواد طبية مغشوشة وفاسدة

أفلحت فرقة حماية البيئة التابعة للدرك الوطني بالعاصمة، في وضع حد لنشاط شركة أدوية٬ يقوم أصحابها بتغيير تاريخ صلاحية المواد الطبية٬ حسب بيان الدرك الوطني.

وقد تمت العملية بناء على معلومات٬ مفادها وجود شركة أدوية مختصة في صناعة المستلزمات الطبية بزرالدة تقوم بتسويق منتوجاتها المغشوشة والفاسدة والمنتهية الصلاحية٫ للمؤسسات الإستشفائية العمومية عبر مختلف ولايات الوطن٫ يذكر البيان.

وقد تم التنقل نحو مقر الشركة، حيث تبين من خلال التفتيش وجود مواد طبية فاسدة. ومنتهية الصلاحية٬ يوضح البيان.

كما أشار الدرك الوطني، إلى أن الشركة كانت تستغل مستودع سري لتخزين هذه المستلزمات بطريقة غير شرعية قبل تسويقها.

وبالتنسيق مع ممثلي الصحة والتجارة والمفتشية التابعة لوزارة الصناعات الصيدلانية، تم التأكيد بأن جميع هذه المستلزمات فاسدة. ومضرة بصحة الإنسان وتشكل خطر على الصحة العمومية٬ يؤكد البيان.

في حين أسفرت العملية، عن توقيف 3 أشخاص متورطين٫ إضافة إلى حجز أكثر من 500.000 وحدة مستلزمات طبية من مختلف الأنواع محلية وأجنبية الصنع٬ يضيف البيان.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المتورطين أمام السلطات القضائية المختصة٬ لارتكابهم جنح الغش في المواد الطبية٬ خداع المستهلك في تاريخ نهاية الصلاحية٬ عرض للبيع منتوج مع العلم بأنه مزور وفاسد٬ يختم البيان.

حورية سعداوي

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