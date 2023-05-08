أمن العاصمة يضع حدا لعصابة أحياء حاولت زرع الرعب بين المواطنين ببولوغين

أوقفت مصالح الأمن الحضري السابع بولوغين بأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي عصابة أحياء حاولت زرع الرعب بين المواطنين بعد وصول بلاغ من أحد المواطنين مفاده تطور خلاف في الطريق العام بأحد الشوارع أدى إلى حرب عصابات باستعمال بها أسلحة بيضاء و التي نتج عنها تحطم مركبتين سياحيتين، حسب بيان صادر عن خلية الإتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

وحسب ذات المصدر، فقد تنقلت عناصر الأمن الحضري السابع بولوغين لعين المكان و الذي نتج عنه فرار أطراف العصابات لمكان مجهول . كما تمكنت الفرقة الأمنية من استرجاع أسلحة البيضاء بالإضافة إلى جمع المعلومات حول المتورطين، وعليه تم اسداء تعليمات من قبل رئيس الأمن الحضري لمختلف العناصر العاملة بالمصلحة من خلال التحري لتحديد هوية أطراف الشجار مع اخطار النيابة المختصة إقليميا ، والتي قامت هاته الأخيرة باستصدار أذونات بالتفتيش لمنازل المشتبه فيهم.

وأسفرت عمليات تنفيذ الأذونات بالتفتيش عن توقيف ثمانية أشخاص و مصادرة 11 سلاحا أبيضا من الصنف السادس بالإضافة إلى قارورة غاز مسيلة للدموع و ثلاث إشارات نارية ضوئية، يضيف بيان الشرطة.

و تمكنت عناصر المصلحة أثناء تنفيذ اذونات التفتيش من ضبط وحجز كمية معتبرة من المخدرات مختلفة الأنواع متمثلة في صفيحة من مخدر القنب الهندي تزن 86.7 غرام مجهزة للبيع مع أداة قاطعة تستعمل للتجزئة و عدة قطع أخرى من مخدر القنب الهندي , 415 قرص ذات أساس مخدر وكذا 10 قارورات لمحلول مخدر، يفيد البيان.

كما تمت مباشرة التحريات عن قضية المتاجرة في المخدرات و تحريات في قضية حيازة مخدرات لغرض الاستهلاك و تحريات في قضية حيازة مواد صيدلانية بدون رخصة بموجب تفتيش عرضي.

و بعد استفاء جميع الاجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم الخمسة أمام النيابة المختصة اقليميا وتحويلهم لإجراءات المثول الفوري ليتم إيداعهم الحبس فيما استفاد احدهم من الاستدعاء المباشر مع بقاء شخصان متورطان في القضية في حالة فرار لتبقى التحريات في القضية مستمرة من أجل توقيفهم و تقديمهم أمام النيابة، يختم البيان.

عبد النور. ك

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