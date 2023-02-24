أمن العاصمة يضع حدا لعصابة أحياء تتاجر في المخدرات والمؤثرات العقلية بأولاد الشبل في بير توتة

كشف بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، أنه وفي إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها لاسيما ما تتعلق بمحاربة جرائم المخدرات و عصابات الأحياء، وباعتبار المواطن حلقة أساسية في المعادلة الأمنية ، بعد تبليغ تلقته خلية الاتصال والعلاقات العامة ، عبر تطبيق الماسنجرالخاص بالصفحة الرسمية لأمن ولاية الجزائر – شرطة الجزائر العاصمة – مفاده تواجد مجموعة إجرامية، تقوم بالسكر العلني على الطريق العام مع خلق جو من انعدام الأمن والمتاجرة في المخدرات بأحد أحياء مدينة أولاد الشبل بإقليم اختصاص المقاطعة الإدارية بئر توتة.

وبعد التحريات وعمليات الترصد التي قامت بها فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية بئر توتة ، وإثر عملية شرطية قامت بها ذات الفرقة بالتنسيق مع مقاطعة الشرطة القضائيةالثالثة ، أفضت النتائج إلى توقيف 05 أشخاص مشتبه فيهم فيما يبقى أحدهم في حالة فرار، يضيف البيان .

وفي السياق ذاته، تبين أن المشتبه فيهم متابعون في قضايا مماثلة، ينحدرون من ولاية الجزائرالعاصمة ومسبوقين قضائيا، كما أن التنسيق مع النيابة المختصة وبعد تنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكنهم، أفضت إلى ضبط وحجز 266 قرص مؤثر عقلي مختلفة الأنواع والأشكال، 03 قطع من المخدرات من نوع القنب الهندي، سكاكين ، ساطور و مبالغ مالية من عائدات بيع هاته السموم .

وخلص بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن الجزائر، أنّه وبعد استكمـــــال الإجراءات القانونية ، سيتم تقديم المشتبه فيهمأمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية إنشاء، الانخراط والمشاركة في عصابة الأحياء السكنية، زرع الرعب في نفوس الغير وتعريض حياتهم للخطر، حيازة المخدرات و المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض المتاجرة، حيازة أسلحة بيضاء محظورة.

ش.ن

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