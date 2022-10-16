أمن العاصمة يضع حدا لعصابة أحياء بباب الوادي

16 أكتوبر، 2022

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في مصالح أمن المقاطعة الإدارية باب الوادي ، قضية تكوين عصابة أحياء والمشاجرة في الطريق العام باستعمال أسلحة بيضاء محظورة، حسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

انطلقت أطوار القضية بعد تلقي ذات المصالح نداء من قاعة العمليات مفادها وجود شجار بالطريق العام ، ليتنقل على إثرها العناصر العملياتية إلى عين المكان ، حيث اتضح أنها قضية تتعلق بشجار مجموعة من الأشخاص في الطريق العام بأسلحة بيضاء محظورة واستعمال ألعاب نارية محظورة والرشق بالحجارة وحمل سلاح أبيض محظور دون مبرر شرعي و محاولة الفرار، و قد اسفرت العملية إلى توقيف03 أشخاص مسبوقين قضائيا، يضيف البيان.

و بعد تفتيش مساكن المشتبه فيهم بإدن من النيابة المختصة إقليميا تم توقيف مشتبه فيه رابع وحجز قارورة غاز مسيلة للدموع، سلاح أبيض محظور ، وكلب شرس استعمل في الشجار.

و يختم البيان انه تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصّة إقليميا بتهمة تكوين عصابة أحياء والمشاجرة في الطريق العام باستعمال أسلحة بيضاء محظورة وزرع الرعب في نفوس المواطنين مع الإخلال بالسكينة والنظام العموميين.

حورية سعداوي

16 أكتوبر، 2022

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