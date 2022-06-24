أمن العاصمة يضع حدا لشبكتين إجراميتين مختصتان في الترويج غير المشروع للمخدرات

24 يونيو، 2022

في قضيتين متفرقتين عالجتها مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية بوزريعة تتعلقان بالحيازة والترويج و العرض على الغير بطريقة غير مشروعة للمخدرات القنب الهندي و المؤثرات العقلية ضمن شبكتان إجراميتان منظمتان.

بعد التنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، تمكنت ذات المصالح من توقيف ثلاثة (03) أشخاص مشتبه فيهم، مسبوقين قضائيا، ينحدرون من ولاية الجزائر.

كما تم ضبط و مصادرة خلال القضيتان كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ: (7305) كبسولة، (1.10) كيلوغرام من القنب الهندي ، مبلغ مالي يقدر بأكثر من (96) مليون سنتيم من العملية الوطنية تعد من عائدات الترويج لهاته السموم بالإضافة إلى (05) هواتف نقالة مختلفة العلامات وسيارتان سياحيتان تستعملان لنقل السموم.

بعد إستكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم الأطراف أمام النيابة المختصة إقليمي

24 يونيو، 2022

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