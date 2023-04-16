أمن العاصمة يسطر مخططا أمنيا وقائيا بمناسبة عيد الفطر

قامت مصالح أمن ولاية الجزائر بمناسية عيد الفطر لسنة 2023 بتسطير مخطط أمني وقائي خاص عبر إقليم اختصاصها لتأمين اللمواطنين وممتلكاتهم يتضمن جملة من التدابير الاحترازية الأمنية والوقائية. التي من شأنها ضمان أمن المواطن في نفسه وممتلكاته.

وحسب بيان لذات المصالح، يشمل المخطط الأمني عدة مهام تستند للمصالح العملياتية بالميدان. من خلال وضع تشكيلات ألآمنية ميدانية منها دوريات راكبة وأخرى راجلة. على مستوى الأماكن التي تشهد توافد عدد كبير من المواطنين يومي العيد كالأسواق، المساجد والمقابر. محطات نقل المسافرين، وكذا الأماكن العمومية التي تشهد إقبالا كبيرا من قبل العائلات بهاته المناسبة.

بالموازاة مع ذلك تم تدعيم الأمن المروري بتشكيلات شرطية تعمل على ضمان الانسيابية. على مستوى الطرق الرئيسية والفرعية التي تعرف كثافة مرورية.

كما تم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية لضمان مراقبة فعالة للإقليم من خلال كاميرات الأمن والمراقبة. المنصبة على مستوى الشوارع والمحطات وغيرها من الأماكن. مع التواجد الدائم والمستمر في الميدان قبل -أثناء- وبعد العيد.

هذا ويعتمد هذا المخطط على العمل الجواري وتثمين الخدمة العمومية، مع ضمان التدخل السريع والفعال عند الضرورة، يضيف ذات البيان

كما تهدف الإجراءات الأمنية بالأساس إلى الحفاظ على النظام العام السكينة والصحة العموميين والسلامة المرورية. وحماية الأشخاص والممتبكات العامة والخاصة مع المحافظة على البيئة والمحيط. مع إطلاق حملات تحسيسية للسائقين من أجل عدم الإفراط في السرعة. وتفادي حوادث المرور

رمزي أحمد توميات

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