أمن العاصمة يحسس السواق في ظل الاضطرابات الجوية (بيان)

تنظم مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في خلية الاتصال والعلاقات العامة و فرق الأمن العمومي حملات تحسيسية تعي من خلالها السواق بضرورة احترام قانون المرور و قواعد السياقة السليمة في ظل الاضطرابات الجوية التي تشهدها مختلف ولايات الوطن.

هذه الحملات التحسيسية مست الطرق، المحاور، النقاط التي تشهد اكتظاظا مروريا والطرق السريعة، أين قام عناصر الشرطة بتوزيع مطويات وتقديم مجموعة من النصائح لسائقي المركبات باختلاف أنواعها مع تقديم جملة من النصائح الناصة على ضرورة استعمال الأضواء الكاشفة، ترك مسافة الأمان، السياقة بحذر وعدم الإفراط في السرعة لتفادي وقوع حوادث المرور، على غرار تفادي استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة الذي أصبح احد أسباب حدوثها.

تبقى عناصر الشرطة تلح على ضرورة احترام قواعد السامة المرورية أثناء السياقة، لاسيما في ظل الظروف الجوية السائدة هذه الأيام خاصة السواق الذين يتنقلون عبر الولايات.

كما تضع المديرية العامة الرقم الاخضر1548 ورقم النجدة 17 وتطبيقة آلة شرطة و الصفحة الرسمية فايسبوك لأمن ولاية الجزائر”شرطة الجزائر العاصمة” تحت تصرف النواطنين.

خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر

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