أمن العاصمة يحجز أكثر من 31 كلغ من القنب الهندي و أزيد من 183 ألف مؤثر عقلي خلال 04 الأشهر الأولى من سنة 2023

أمن العاصمة يحجز أكثر من 31 كلغ من القنب الهندي و أزيد من 183 ألف مؤثر عقلي خلال 04 الأشهر الأولى من سنة 2023

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من إيقاف عصابات تمتهن الترويج بالمخدرات و الحبوب المهلوسة في الأحياء، كما حجزت أكثر من 31 كلغ من القنب الهندي و ما يفوق عن 183 ألف مؤثر عقلي خلال 04 الأشهر الأولى من السنة الجارية حسب البيان الصادر عن خلية الإتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

وذكرت خلية الاتصال و العلاقات العامة لأمن العاصمة في بيانها، انه تم خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية 2023، معالجة 18927 قضية استهلاك والمتاجرة بالمخدرات بمختلف أنواعها بما فيها القنب الهندي والمخدرات الصلبة و كذا المؤثرات العقلية، و التي تورط فيها 19491 شخص، وهذا من طرف الفرق العملياتية للشرطة القضائية.

و حاول المشتبه فيهم في هذه القضايا خلق حالة الرعب واللاأمن في أوساط الأحياء السكنية من خلال المشاجرة في الطريق العام بإستعمال أسلحة بيضاء محظورة من الصنف الخامس و السادس لغرض الإعتداء الجسدي و التعدي على القوة العمومية و كذا التحريض على التجمهر و الإخلال بالنظام العام ، يضيف البيان.

وأفضت التحريات المعمقة في جل القضايا حسب ذات المصدر، إلى أن أسباب الشجارات في الطريق العام هي الاختلاف بين عصابات الأحياء الشعبية بسبب إبرام صفقات مشبوهة خاصة بالمتاجرة في المخدرات و المؤثرات العقلية. حيث تم ضبط وحجز خلال هاته الفترة على 31كلغ و164غ من المخدرات من نوع القنب الهندي .و 173غ من المخدرات الصلبة من نوع ـالتشوتشنة، و كذا 02 كلغ و841.42 غرام من مادة الكوكايين، بالإضافة إلى 743.60 غرام من الهيروين، و 07 كلغ و 260غ من المارخوانا، و 183454 قرص من المؤثرات العقلية.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، عن قضية تكوين جماعة أشرار و حيازة، نقل وتوزيع وكذا ترويج المؤثرات العقلية لغرض البيع باستحضار مركبة مع حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس مختلفة الأنواع و الأحجام، يختم البيان.

شرف.ع

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