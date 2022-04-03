 أمن العاصمة يتخذ إجراءات وتدابير أمنية خاصة بشهر رمضان 

3 أبريل، 2022

قامت مصالح أمن ولاية الجزائر باتخاذ تدابير خاصة بحلول شهر رمضان الكريم، لتأمين المواطنين وممتلكاتهم لاسيما بعد تخفيف البرتوكول الصحي المتعلق بفيروس كورونا.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن تشكيلات أمنية ستعمل على ضمان التغطية الأمنية بمختلف قطاعات الاختصاص، وذلك على مستوى الأسواق والمساجد والأماكن والساحات العمومية وأماكن التسلية والترفيه وصولا إلى محطات نقل المسافرين البرية والسكة الحديدية والميترو والترامواي، والتي تعرف إقبالا واسعا خلال الشهر الفضيل.

كما سيكون لمصالح أمن الولاية مهام خاصة بتأمين مختلف التظاهرات الثقافية والفنية والرياضية التي ستقام بقطاع الاختصاص من خلال اتخاذ وضعيات ثابتة ودوريات راكبة وأخرى راجلة لتنظيم هذه التظاهرات.

في حين ستعمل ذات الوحدات على تسهيل انسيابية حركة المرور بمختلف الأحياء والشوارع، ناهيك عن تأمين المحاور الرئيسية بالطرقات خصوصا في ساعات الذروة.

من جهة أخرى، ستعمل الأفواج الميدانية من شرطة العمران وحماية البيئة مدعمة بتشكيلات أخرى، على تطهير محيط الأسواق والمساحات العمومية من الباعة غير الشرعيين، مع تكثيف الدوريات لمحاربة ظاهرة الحضائر غير الشرعية، وكذا ردع المخالفات المتعلقة بالصحة والبيئة.

ليديا كبيش

3 أبريل، 2022

مقالات ذات صلة

رمطان لعمامرة: تصريحات ماكرون حول الجزائر ب”خطأ جسيم” و تركيا “لاعب دولي مهم”

8 أكتوبر، 2021

 يوسف شرفة يتسلّم مهامه على رأس وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

13 نوفمبر، 2021

إستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات: قرار وزاري مشترك لتحديد كيفيات التطبيق

4 يناير، 2020

استشهاد رقيب وعريف أول خلال عملية تمشيط بولاية تيبازة

2 يناير، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: