قامت مصالح أمن ولاية الجزائر باتخاذ تدابير خاصة بحلول شهر رمضان الكريم، لتأمين المواطنين وممتلكاتهم لاسيما بعد تخفيف البرتوكول الصحي المتعلق بفيروس كورونا.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن تشكيلات أمنية ستعمل على ضمان التغطية الأمنية بمختلف قطاعات الاختصاص، وذلك على مستوى الأسواق والمساجد والأماكن والساحات العمومية وأماكن التسلية والترفيه وصولا إلى محطات نقل المسافرين البرية والسكة الحديدية والميترو والترامواي، والتي تعرف إقبالا واسعا خلال الشهر الفضيل.

كما سيكون لمصالح أمن الولاية مهام خاصة بتأمين مختلف التظاهرات الثقافية والفنية والرياضية التي ستقام بقطاع الاختصاص من خلال اتخاذ وضعيات ثابتة ودوريات راكبة وأخرى راجلة لتنظيم هذه التظاهرات.

في حين ستعمل ذات الوحدات على تسهيل انسيابية حركة المرور بمختلف الأحياء والشوارع، ناهيك عن تأمين المحاور الرئيسية بالطرقات خصوصا في ساعات الذروة.

من جهة أخرى، ستعمل الأفواج الميدانية من شرطة العمران وحماية البيئة مدعمة بتشكيلات أخرى، على تطهير محيط الأسواق والمساحات العمومية من الباعة غير الشرعيين، مع تكثيف الدوريات لمحاربة ظاهرة الحضائر غير الشرعية، وكذا ردع المخالفات المتعلقة بالصحة والبيئة.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...