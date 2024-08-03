أمن العاصمة: تفكيك شبكة تحوز على أزيد من 21 كلغ من مادة الزئبق الأبيض الفضي بقيمة 200 مليار سنتيم

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس بحر الأسبوع المنصرم، من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 04 أشخاص عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لإرتكاب جناية حيازة وحمل مواد حساسة خطيرة محظورة (الزئبق الأبيض الفضي) التهريب بإستعمال وسيلة نقل لغرض المتاجرة، مع حجز و ضبط (20) كلغ من مادة الزئبق الأبيض الفضي بقيمة 200 مليار سنتيم .

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أنّ تفاصيل القضية جاءت على اثر معلومات مؤكدة تلقتها مصالح الأمن مفادها وجود مجموعة من الأشخاص يحوزون على كمية من مادة الزئبق الأبيض الفضي ، وبناء على ذلك تم إعداد خطة أمنية عملياتية محكمة للإطاحة بهم ، حيث أفضت هذه الأخيرة إلى توقيف عناصر الشبكة الإجرامية المتكونة من 04 أشخاص.

وتمّ تنفيذ أذون بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم، بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا.

وكشف ذات البيان أنّ العملية أسفرت عن حجز وضبط : 21.2 كلغ من مادة الزئبق الأبيض الفضي، مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 162500 دينار جزائري .

وختم البيان أنّه تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية .

ش.ن