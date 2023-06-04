أمن العاصمة: تفكيك جمعية أشرار أحد أفرادها يتنكر بجلباب نسوي

تمكنت مصالح أمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء بالعاصمة من تفكيك جمعية أشرار كانت بصدد الإعداد لجنحة السرقة بالتعدد والعنف مع حمل سلاح من الصنف السادس بدون مبرر شرعي باستعمال مركبة ذات محرك، حسب ما أورده اليوم بيان لخلية الاتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

و بدأت أطوار القضية حسب نفس المصدر، بعد نداء من مركز القيادة والسيطرة مفاده وجود سيارة مشبوهة بيضاء اللون بها زجاج معتم للرؤية على مستوى قطاع اختصاص أمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء.

و باشرت بعدها الضبطية لفرقة الشرطة القضائية الدوريات عبر كامل القطاع، أين أفضى التنسيق مع مركز القيادة والسيطرة إلى تحديد مكان السيارة وتوقيف 03 أشخاص على متنها، أحدهم رجل يتنكر بلباس نسوي “جلباب” كان بصدد التخلص منه، كما تم بعدها توقيف شخص أخر مشتبه فيه في القضية.

كما بينت التحريات أن القضية تتعلق بشبكة إجرامية تقوم بالسطو والتعدي على أصحاب محلات بيع العطور و أدوات التجميل، من خلال إيهام صاحب المحل بتعرض سيارته لحادث مادي، أين يستغل الأشخاص المشتبه فيهم الفرصة للاستلاء على المبالغ المالية التي تكون بداخل مخزن المحل، وفي حالة تفطنه للأمر يقوم أحد المشتبه فيهم باستعمال بخاخة مسيل للدموع، يفيد بيان الأمن.

و عليه أسفرت العملية عن توقيف 04 أشخاص من بينهم امرأتين كما تم ضبط و حجز مركبة تستعمل في تنقلهم، بخاخة غاز مسيل للدموع، سينيال، إضافة لقلم تقطيع الزجاج و 3 هواتف نقالة.

ليتم بعدها تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، يختم البيان.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...