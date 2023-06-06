أمن العاصمة: الإطاحة بجمعية أشرار اقتحمت مسكن سيدة مُسِنّة بالأبيار

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثّلة في المقاطعة الثالثة بالأبيار من الإطاحة بجمعية أشرار، اقتحمت مسكن سيدة مسنة بالأبيار، لغرض السرقة باستخدام السلاح الأبيض مع احتجاز شخص باستعمال العنف، حسب ما أورده اليوم بيان لخلية الاتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

و بدأت مجريات القضية حسب بيان الأمن، بعد نداء تلقاه مركز القيادة والسيطرة من قبل قاعة العمليات مفاده تعرض سيدة مسنة تبلغ من العمر86 سنة لاقتحام مسكنها لغرض السرقة تحت طائلة التهديد بواسطة سلاح أبيض من قبل أشخاص ملثمين واضعين أقنعة على وجوههم، حيث استولى الفاعلون على مبلغ مالي قدره 08 ملاين سنتيم و مجوهرات من المعدن الأصفر و مجوهرات فضية و أخرى تزينية.

و باشرت بعدها ذات المصلحة، تحرياتها في القضية و هذا بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا و بعد استغلال للمعلومات المقدمة من الضحية المسنة و بقراءة محتوى كل الوسائل التقنية المتاحة وربطها مع الأحداث، أفضت النتائج إلى تحديد هوية الفاعلين، يضيف البيان.

هذا و أسفرت نتائج عملية الترصد و التتبع، عن توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم في القضية ليتم تقديمهم أمام النيابة المختصة إقليميا بموجب ملف قضائي.

شرف الدين عبد النور

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