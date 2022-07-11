تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري السابع الرغاية بأمن المقاطعة الإدارية الرويبة من توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم عن قضية تكوين جمعية أشرار قصد المتاجرة بالمؤثرات العقلية، حسب ما أفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

وتم معالجة قضية الحال، تحت الإشراف الدائم والمستمر مع النيابة المختصة إقليميا، حيث تمكنت خلالها عناصر ذات المصلحة من توقيف 03 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 25 و30 سنة، ينحدرون من ولاية الجزائر، مسبوقين قضائيا، يضيف البيان.

ومكّنت العملية من ضبط وحجز 2707 قرص من المؤثرات العقلية، مبلغ مالي بالعملة الوطنية 78.500 دج، مبلغ مالي بالعملة الأجنبية يقدر بـ350 أورو و03 هواتف نقالة.

وخلص بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أنّه تمّ تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، بعد استكمال الإجراءات القانونية.

ش.ن

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