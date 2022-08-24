أمن الجلفة يوجه نداءً للجمهور

24 أغسطس، 2022

قامت مصالح أمن ولاية الجلفة، بتوجيه نداء للجمهور الذين وقعوا ضحية نصب أو تعامل مع المشتبه فيه المدعو “ب. ي”.

وجاء في النداء:” عملا بالإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، بعدما قامت مصالح أمن غرداية بتوقيف المدعو “ب. ي” مشتبه فيه في عدة قضايا، متعلقة بانتحال صفة هيئة نظامية والنصب والاحتيال على عدة أشخاص”.

وفي هذا الصدد، وجهت مصال أمن ولاية الجلفة نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف ذكره، التوجه إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة الجلفة أو التقدم إلى مقر الأمن الولائي بالجلفة.

أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال، يضيف النداء.

ليديا كبيش

24 أغسطس، 2022

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