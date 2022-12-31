أمن الجزائر العاصمة يُطيح بمشتبه فيه يتخذ تلفاز مسطح لتخزين المؤثرات العقلية

31 ديسمبر، 2022

تمكّنت مصالح فرقة قمع الاجرام بمقاطعة الشرطة القضائية الثالثة الأبيار بأمن ولاية الجزائر ، من معالجة قضية الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية .

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أنّ القضية جاءت بعد ورود معلومة مفادها قيام شخص بنقل مؤثرات عقلية من إحدى الولايات الشرقية للبلاد ، ليتم إخطار النيابة المختصة إقليميا وبعد وضع خطة محكمة والترصد للمشتبه فيه تمكنت الفرقة من توقيفه في حالة تلبس .

وأضاف البيان أنّ العملية أسفرت على ضبط وحجز :
– (8880) قرص مؤثر عقلي كان بعضها مخزن بداخل تلفاز مسطح .
– (11) مليون سنتيم جزائري تعد من عائدات الترويج .
– تلفاز مسطح .
– مركبة سياحية كانت تستعمل في نقل هاته السموم .
بعد استفاء الإجراءات القانونية، سيتمّ تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا ، عن قضية تبييض الأموال ، المتاجرة في المؤثرات العقلية مع العرض على الغير النقل باستحضار مركبة .

ش.ن

31 ديسمبر، 2022

مقالات ذات صلة

الوزير الأول: نستورد أكثر من 10 ملايير  دولار وعلينا تحقيق الأمن الغذائي بكوادر جزائرية

11 أغسطس، 2022

زغدار يشدد على ضرورة رفع إنتاج مصانع الحليب

10 يناير، 2022

تسجيل 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الأخيرة

21 مايو، 2021

مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي تؤكد دعمها للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم بسأن القضية الصحراوية

20 أكتوبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: