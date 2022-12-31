أمن الجزائر العاصمة يُطيح بمشتبه فيه يتخذ تلفاز مسطح لتخزين المؤثرات العقلية

تمكّنت مصالح فرقة قمع الاجرام بمقاطعة الشرطة القضائية الثالثة الأبيار بأمن ولاية الجزائر ، من معالجة قضية الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية .

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أنّ القضية جاءت بعد ورود معلومة مفادها قيام شخص بنقل مؤثرات عقلية من إحدى الولايات الشرقية للبلاد ، ليتم إخطار النيابة المختصة إقليميا وبعد وضع خطة محكمة والترصد للمشتبه فيه تمكنت الفرقة من توقيفه في حالة تلبس .

وأضاف البيان أنّ العملية أسفرت على ضبط وحجز :

– (8880) قرص مؤثر عقلي كان بعضها مخزن بداخل تلفاز مسطح .

– (11) مليون سنتيم جزائري تعد من عائدات الترويج .

– تلفاز مسطح .

– مركبة سياحية كانت تستعمل في نقل هاته السموم .

بعد استفاء الإجراءات القانونية، سيتمّ تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا ، عن قضية تبييض الأموال ، المتاجرة في المؤثرات العقلية مع العرض على الغير النقل باستحضار مركبة .

ش.ن

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