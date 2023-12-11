أمن الجزائر العاصمة يُطيح بـ 16 شخصا من بينهم فتاتين ينشطون ضمن شبكات الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية

أمن الجزائر العاصمة يُطيح بـ 16 شخصا من بينهم فتاتين ينشطون ضمن شبكات الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من توقيف 16 شخصا من بينهم فتاتين ينشطون ضمن شبكة إجرامية منظمة تمتهن الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وهذا خلال قضايا متفرقة عالجتها الأسبوع الفارط كل من مقاطعة الشرطة القضائية الأولى الجزائر الوسطى و أمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء لكل من فرقة الشرطة القضائية والأمن الحضري الرابع عشر زرهوني مختار و فرقة الشرطة القضائية باب الوادي، حسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر .

وجاءت هذه القضايا إستغلالا لمعلومات أمنية وردت إلى ذات المصالح مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم يتاجرون في المخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف أنواعها على مستوى عدة أحياء بالعاصمة . عليه باشرت الضبطية القضائية التقصي والتحري حول هاته المعلومات ، أين تم تحديد هوية المشتبه فيهم، يضيف البيان .

وتم برمجة عمليات شرطية لهاته البؤر السوداء، بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، مع تنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم ، ليتم توقيفهم وتوقيف باقي الشركاء بعد عمليات تحري مستمرة .

وكشف ذات اليان أنّ هاته العمليات أفضت إلى توقيف 16 شخصا من بينهم مسبوقين قضائيا مع ضبط وحجز 1642 قرص مؤثر عقلي، 200 قرص مخدرات صلبة، 811 غ مخدرات قنب هندي، 170 غ مخدرات صلبة كوكايين، 06 أسلحة بيضاء محظورة مختلفة الأنواع والأشكال، مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 887500 من عائدات ترويج السموم، مركبة سياحية تستعمل في نقل السموم .

وخلص البيان أنه تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملفات إجراءات جزائية .

ش.ن

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