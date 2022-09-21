أمن الجزائر العاصمة يوجّه نداء للجمهور

قامت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة، بتوجيه بلاغ هام لفائدة المواطنين، أبلغت فيه أن الشخص المدعو/“ب.ع” مشتبه فيه في عدة قضايا.

وحسب نص البيان، فإن هذه القضايا تتعلق هذه القضايا بانتحال صفة لمهنة منظّمة قانونا النصب والاحتيال والسرقة بالقرب من مراكز البريد.

هذا ووجهت مصالح الأمن نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالف الذكر التوجّه إلى الفرقة الجنائية بمقر مقاطعة الشرطة القضائية الأولى وسط بالعاصمة، أو أي مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

رمزي أحمد توميات

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