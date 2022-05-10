أعربت أمانة التنظيم السياسي في بيان لها بمناسبة حلول الذكرى الذكرى الـ 49 لتأسيس جبهة البوليساريو عن فخرها واعتزازها بالمكاسب التي حققها الشعب الصحراوي في مختلف المجالات بقيادة ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو ، داعية الجميع إلى استحضار المرحلة ورص الصف لمواجهة التحديات .

وقالت أمانة التنظيم السياسي :”نقف الآن على أعتاب استكمال خمسة عقود على تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب في 10 ماي 1973 رائدة الكفاح الوطني الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي، الذي كان متزامنا مع إعلان الكفاح المسلح ، ففي 20 ماي بدأت شرارة الكفاح الأولى في عملية الخنكة التاريخية حيث تم احتلال مركز للقوات الإسبانية بهذه المنطقة”.

وهكذا بدأت مسيرة الكفاح والنضال الوطني ضد الاستعمار الإسباني والاحتلال المغربي من بعده، وكان ذلك في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد تميزت بسيطرة الاستعمار الاسباني وتكالب الأطماع التوسعية لبعض الجيران، وانطبعت كذلك بواقع اتسم بالجهل والفقر والتخلف الثقافي والاجتماعي وشح الإمكانيات ونقص الخبرة ولكن التعويل كان على إرادة شعبنا وإيمانه بالحق وقدرته على الخلق والإبداع.

وأضاف البيان :”خمسة عقود من الكفاح المستميت والملاحم الأسطورية في ساحات الحرب المختلفة مما فرض وجود شعبنا وقضيته العادلة على العالم، هذه الملاحم رافقها عمل وطني دؤوب في بناء مؤسسات الحركة والدولة وإدارة المعارك المختلفة مع الاحتلال على الساحة الدولية و في مجالات الإعلام والأرض المحتلة وغيرها مما أدى إلى تحقيق الكثير من المكاسب والانتصارات الباهرة التي نقف عليها اليوم ويجب أن تكون حافزا ومصدر فخر لنا جميعا يدفعنا إلى العمل المتواصل من أجل هزيمة الاحتلال المغربي الغازي”.

لقد كانت الفترة الممدة من 1973 إلى 1991 فترة المكاسب العظيمة والانتصارات الباهرة والملاحم الأسطورية، فهي فترة يمكن وصفها بالعصر الذهبي للثورة الصحراوية وهذا يترجمه حجم المكاسب المحققة: ملاحم جيش التحرير الشعبي، بناء مؤسسات الحركة والدولة، سياسات التكاثر ومحو الأمية والتعليم والرعاية الصحية.

ليديا كبيش

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