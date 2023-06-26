أليانس للتأمينات شريكة للعلامة الإيطالية فيات بمقتضى اتفاقية شراكة مع فرع مجمع ستيلانتيس الجزائر

وقّعت شركة التأمين أليانس للتأمينات على اتفاقية شراكة مع فيات الجزائر فرع مجمع ستيلانتيس الجزائر وهذا خلال حفل توقيع نُظّم أمس الأحد بمعرض الجزائر الدولي سافاكس، حسب ما أورده بيان مديرية الاتصال لشركة أليانس للتأمينات.

و تندرج هذه الاتفاقية حسب ذات المصدر، في إطار شراكة رابح- رابح، وذلك عقب مرحلة اختيار دقيقة حيث تشرفت أليانس للتأمينات بأن تصبح شريكة لفيات الجزائر.

وبمقتضى هذه الشراكة، تلتزم أليانس للتأمينات بضمان تغطية مثلى لسيارات العلامة الإيطالية التي سيتم استيرادها و تصنيعها في الجزائر، حيث تتمثل التغطيات التأمينية التي سيتفيد منها مالكي سيارات فيات في التأمين الشامل بأسعار تفضيلية تتوافق و شروط الاتفاق متعدد الأطراف المصادق عليه من طرف هيئة مراقبة التأمينات، يضيف ذات البيان.

كما ستكون أليانس للتأمينات حاضرة من خلال نقاط بيع على مستوى قاعات عرض فيات ذات الإمكانات العالية المتواجدة عبر التراب الوطني، علاوة على ذلك و تماشيا مع استراتيجيتها للرقمنة، ستكون الشركة حاضرة من خلال أكشاك رقمية شغالة على مدار الساعة و الأسبوع، تسمح هذه الأخيرة باكتتاب عقود تأمين عن بعد بدفع إلكتروني آمن كليا، حسب بيان الشركة.

و من بين مزايا هذه الاتفاقية يضيف البيان ذاته، خدمة الدفع من طرف ثالث “عرض سيرينو” و الذي من شأنه التكفل بتصليح السيارات المتضررة و ذلك من دون عناء التفكير في الإجراءات الإدارية، حيث أنه في حال وقوع ضرر ما، كل ما يترتب على مالكي سيارات فيات الذين اقتنوا عرض سيرينو، هو إيصال مركباتهم إلى ورشات فيات الجزائر، حيث ستتم عمليات التصليح من دون أي تكلفة للزبون بما أن هذا العرض يضمن التعويض المباشر للتكاليف المدفوعة للتصليح و ذلك لفائدة شركة فيات الجزائر.

كما تضع أليانس للتأمينات تحت تصرف الزبائن، مصلحة خدمة الزبائن متاحة على مدار الساعة و الأسبوع من خلال الرقم 33 15، و هذا سعيا منها لخدمة زبائنها و الإجابة على كل استفساراتهم،

هذا و أعربت شركة أليانس للتأمينات في ختام بيانها، عن سعادتها بإبرام هذا التعاون الذي من شأنه أن يعود بالفائدة و النفع على الطرفين بفضل تضافر جهودهما و تكاملها، شاكرة شريكها الجديد ستيلانتيس الجزائر على ثقته.

شرف الدين عبد النور

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