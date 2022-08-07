أليانس للتأمينات تعيد إطلاق منتوجها “تونيزان” بعد إعادة فتح الحدود البرية الجزائرية التونسية

7 أغسطس، 2022

أعلنت شركة أليانس للتأمينات عن إعادة إطلاق منتوجها “”تونيزان”  اليوم الأحد 7 أوت، تزامنا و إعادة فتح الحدود البرية الجزائرية التونسية بعد رفع قيود كوفيد  19.

وتسعى أليانس للتأمينات عبر عرضها “تونيزان”، بالشراكة مع الرائد التونسي في خدمة المساعدة جنرال أسيستانس،  مرافقة المصطافين والعائلات الجزائرية التي تود التوجه لتونس برا وذلك بتوفير الحماية المثلى لهم.

ويتمثّل هذا العرض، حسب بيان لمديرية الاتصال لأليانس للتأمينا، في مرافقة السواح الجزائريين في الأراضي التونسية، ففي حال وقوع عطل ميكانيكي أو حادث سير أو ثقب إطار السيارة أو حدوث أي مشكل من هذا القبيل خلال مدة الإقامة أو على الطريق عبر كل التراب التونسي، تضمن “تونيزان” عدة خدمات من بينها خدمة المساعدة والجر إلى غاية ورشة إصلاح سيارات مرخصة أو الحدود الجزائرية، وحتى توفير مركبة بديلة إذا تطلب ذلك الأمر بالاضافة إلى الحماية القانونية. يمكن للمكتتب أن يستفيد من مزايا هذا العرض لمدة شهر كامل.

وتعتبر شركة أليانس للتأمينات أول شركة تأمين جزائرية أطلقت منتوجا يحمي الزبائن خارج التراب الوطني، وهي رائدة وسباقة في مجال خدمة المساعدة في الجزائر، من خلال شركتها الفرعية الجيري تورينغ أسيستانس  (ATA) منذ أكثر من 11 سنة.

ولغرض إعادة بعث هذا المنتوج، أطلقت أليانس للتأمينات حملة إعلانية ابتداء من اليوم الأحد تبثّ خلالها إعلانا توضيحيا على جميع صفحات الشركة بمواقع التواصل الاجتماعي، يضيف بيان مديرية الاتصال لذات الشركة.

وليد.ب

7 أغسطس، 2022

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