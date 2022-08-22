ألمانيا تعزي الجزائر في ضحايا الحرائق

أعربت وزير الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، عن تضامنها مع الجزائر عقب الحرائق التي مست بعض ولايات البلد، وقدمت تعازيها الخالصة في ضحايا تلك الحرائق.

وأفادت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها، أن لعمامرة تلقى مكالمة هاتفية من نظيرته الألمانية، انالينا بربوك، حيث استعرض الطرفان حالة العلاقات الثنائية ودراسة آفاق تقويتها بفضل الإرادة السياسية التي تحرك قادة البلدين.

وحسب نص البيان، فقد اتفق الوزيران على بث روح جديدة في آليات التعاون الثنائي والعمل على تعزيز الشراكة الاقتصادية في القطاعات التقليدية والجديدة، بما في ذلك الطاقة المتجددة.

كما تناول لعمامرة مع نظيرته الألمانية، قضايا الساعة على المستويين الإقليمي والدولي، متفقين على تكثيف الحوار السياسي على جميع المستويات وتعزيز تبادل الزيارات بهدف زيادة تقارب المواقف المبدئية التي يتبناها البلدان.

واتفق رئيسا الدبلوماسية في البلدين على الاستفادة من المواعيد النهائية الثنائية والمتعددة الأطراف القادمة من أجل الحفاظ على التشاور والتنسيق حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

رمزي أحمد توميات

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