ألمانيا تعزي الجزائر في ضحايا الحرائق

22 أغسطس، 2022
أعربت وزير الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، عن تضامنها مع الجزائر عقب الحرائق التي مست بعض ولايات البلد، وقدمت تعازيها الخالصة في ضحايا تلك الحرائق.
وأفادت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها، أن لعمامرة تلقى مكالمة هاتفية من نظيرته الألمانية، انالينا بربوك، حيث استعرض الطرفان حالة العلاقات الثنائية ودراسة آفاق تقويتها بفضل الإرادة السياسية التي تحرك قادة البلدين.
وحسب نص البيان، فقد اتفق الوزيران على بث روح جديدة في آليات التعاون الثنائي والعمل على تعزيز الشراكة الاقتصادية في القطاعات التقليدية والجديدة، بما في ذلك الطاقة المتجددة.
كما تناول لعمامرة مع نظيرته الألمانية، قضايا الساعة على المستويين الإقليمي والدولي، متفقين على تكثيف الحوار السياسي على جميع المستويات وتعزيز تبادل الزيارات بهدف زيادة تقارب المواقف المبدئية التي يتبناها البلدان.
واتفق رئيسا الدبلوماسية في البلدين على الاستفادة من المواعيد النهائية الثنائية والمتعددة الأطراف القادمة من أجل الحفاظ على التشاور والتنسيق حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.
رمزي أحمد توميات
22 أغسطس، 2022

مقالات ذات صلة

فورار: وصول أول دفعة من اللقاح سيكون خلال يومين

11 يناير، 2021

سفير الجزائر: نأمل أن تلعب موريتانيا دورا إيجابيا في نزاع المغرب والصحراء الغربية

21 مارس، 2021

سياسي مغربي: المغرب ملحقة دبلوماسية صهـ ـيونية في افريقيا

8 أغسطس، 2021

شنقريحة من شرشال: “الجيش الوطني الشعبي كان ولا يزال “مدرسة حقيقية لتخريج الرجال”

7 يوليو، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: