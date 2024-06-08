أكثر من 862 ألف مترشح يجتازون امتحان البكالوريا غدا

أكثر من 862 ألف مترشح يجتازون امتحان البكالوريا غدا

من المنتظر أن يجتاز أزيد من 862 ألف مترشح عبر الوطن، امتحان شهادة البكالوريا دورة 2024، بداية من يوم غد.

وقال المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد. أن 862.733 مترشح سيجتازون امتحانات شهادة البكالوريا، وذلك إلى غاية ال 13 جوان”.

وكشف بلعابد أنه تم احصاء 971 مترشح من ذوي الاحتياجات الخاصة لاجتياز شهادة البكالوريا، مشددا على ضرورة التحلي بالحيطة والحذر واليقظة مع السهر على حسن التنظيم وتوفير كافة الظروف ليجتاز المترشحون في أريحية.

وطمأن ذات المتحدث بأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية البشرية و المادية قصد ضمان “السير الحسن” لهذا الامتحان بما في ذلك وضع جهاز للمتابعة على عدة مستويات قصد توفير اكبر قدر من الصرامة”.

وأكد وزير القطاع أن إعداد مواضيع الامتحانات تم بكيفية تجعلها في متناول التلميذ الذي تابع بانتظام دراسته حتى نهاية الفصل الثالث من السنة الدراسية

وأوضح بلعابد أن هذه المواضيع ستكون من ضمن الدروس التي تلقاها التلاميذ حضوريا مشيرا إلى أن أبواب جميع المؤسسات تبقى مفتوحة أمام المترشحين قصد المراجعة الجماعية والتحضير الجيد للامتحانات.

كما دعا ذات المتحدث المترشحين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي التأخر أيام إجراء الامتحانات خاصة وأن مراكز الإجراء ستفتح أبوابها ساعة ونصف قبل الموعد المحدد لإجراء هذه الامتحانات

رمزي أحمد توميات