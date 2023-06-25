أكثر من 42 ألف حاج جزائري يتأهبون لقضاء يوم التروية غدا الإثنين بمشعر منى

أكثر من 42 ألف حاج جزائري يتأهبون لقضاء يوم التروية غدا الإثنين بمشعر منى

يتأهب أكثر من 42 ألف و300 حاج جزائري من بين ما يفوق مليوني حاج من أكثر من 260 بلد، بالشروع في أداء مناسك الحج.

و ينطلق هذا الإثنين تصعيد الحجاج إلى مشعري منى وعرفات أو ما يعرف بيوم التروية الموافق للثامن من ذي الحجة إستعدادا للوقوف بصعيد عرفات الطاهر بعد غد الثلاثاء. وهو خير يوم طلعت فيه الشمس حيث يؤدي الحجاج الركن الأعظم من الحج.

وكانت فروع البعثة الجزائرية قد عاينت منذ يومين جاهزية الخيم في مشعري منى وعرفات. وتم إتخاذ كل الترتيبات لأداء حجاجنا الميامين مناسكهم في يسر وسهولة.

رمزي أحمد توميات

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