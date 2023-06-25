أكثر من 42 ألف حاج جزائري يتأهبون لقضاء يوم التروية غدا الإثنين بمشعر منى

25 يونيو، 2023

يتأهب أكثر من 42 ألف و300 حاج جزائري من بين ما يفوق مليوني حاج من أكثر من 260 بلد، بالشروع في أداء مناسك الحج.

و ينطلق هذا الإثنين تصعيد الحجاج إلى مشعري منى وعرفات أو ما يعرف بيوم التروية الموافق للثامن من ذي الحجة إستعدادا للوقوف بصعيد عرفات الطاهر بعد غد الثلاثاء. وهو خير يوم طلعت فيه الشمس حيث يؤدي الحجاج الركن الأعظم من الحج.

وكانت فروع البعثة الجزائرية قد عاينت منذ يومين جاهزية الخيم في مشعري منى وعرفات. وتم إتخاذ كل الترتيبات لأداء حجاجنا الميامين مناسكهم في يسر وسهولة.

رمزي أحمد توميات

25 يونيو، 2023

مقالات ذات صلة

الرئيس تبون يشرف على حفل تكريم المتوجين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب

8 يونيو، 2023

تسجيل 10 ملايين سائح وطني في سنة 2022

11 فبراير، 2023

الرئيس تبون يستقبل سفير دولة فلسطين في الجزائر

31 مايو، 2023

301 حادث مرور جسماني يسجل بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

21 أبريل، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: