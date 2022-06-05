من المرتقب، ان يشرف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أسعيد زرب، على إعطاء إشارة انطلاق إمتحان شهادة التعليم المتوسط للموسم 2021/2022، يوم غد الإثنين، بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بجاية.

وكشفت وزارة العدل، في بيان لها، أنه تم خلال الموسم الدراسي الحالي تسجيل 4520 محبوس في شهادة التعليم المتوسط. منهم 4446 محبوس و74 محبوسة.

ووغقا لنص البيان ،سيجتاز المعنيون، امتحان شهادة التعليم المتوسط بـ47 مؤسسة عقابية معتمدة كمركز امتحان. موزعة عبر التراب الوطني تحت إشراف الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات.

كما تم تسجيل 28884 محبوس في التعليم عن بعد. وتسجيل 6399 محبوس في فصول محو الأمية. و41 محبوس لمزاولة التعليم العالي في إطار نظام الحرية النصفية.

إذ يتم السماح لهم بالخروج صباحا لمزاولة الدراسة في الجامعة دون حراسة. مع رجوعهم مساء وهذا وفق البرنامج الزمني المحدد من الجامعة، يضيف البيان.

و عليه فالمجموع الكلي للمحبوسين المسجلين بمختلف أطوار التعليم هو 35324 محبوس. أما في مجال التكوين المهني والحرفي، فقد تم تسجيل 45976 محبوس. منهم 44409 محبوس مسجل في التكوين المهني و1567 محبوس مسجل في التكوين الحرفي.

ليديا كبيش

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