أكثر من 400 شهيد و 1500 مصاب في اليوم الثامن للعدوان الصهيوني على غزة

أكثر من 400 شهيد و 1500 مصاب في اليوم الثامن للعدوان الصهيوني على غزة

ستشهد، اليوم السبت، أكثر من 400 فلسطيني، وأصيب نحو 1500 آخرون، في عشرات الغارات التي نفذها طيران الاحتلال الصهيوني، واستهدفت منازلا وبنايات سكنية في مختلف مناطق قطاع غزة، في اليوم الثامن للعدوان، حسب ما أورده بيان وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأفادت “وفا” في بيانها، بأن طيران الاحتلال الحربي نفذ سلسلة غارات استهدفت 10 منازل مأهولة بالسكان في دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 80 مواطنا، وإصابة نحو 250 آخرين.

وفي مدينة غزة، استشهد نحو 260 فليسطينيا جرّاء غارات شنها طيران الاحتلال على أحياء المدينة، خاصة تل الهوا والرمال، ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، والشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة، حسب ذات المصدر.

كما أن نحو 40 فليسطنيا استشهدوا في مخيم جباليا بعيد تدمير طيران الاحتلال منازل على رؤس ساكنيها، إضافة إلى نحو 10 مواطنين استشهدوا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، عقب قصف عدد من المنازل، يضيف المصدر ذاته.

وفي خان يونس، جنوب القطاع، استشهد نحو 20 مواطنا عقب قصف طائرات الاحتلال لعدد من البنايات السكنية، يفيد ذات المصدر.

وألحقت غارات الطيران الحربي الإسرائيلي، خسائر مادية جسيمة بالبنية التحتية في المناطق المستهدفة، كما تسببت بتدمير عشرات المنازل والبنايات السكنية، يختم بيان وكالة الأنباء الفلسطينية.

شرف الدين عبد النور

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