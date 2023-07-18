أعضاء مجلس الأمة يصادقون على قانون الصفقات العمومية

صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم على نص قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، بواقع 126 صوتاً بنعم من مجموع 88 عضوا حاضرًاو38 توكيلا.

وذلك بحضور وزير النقل ممثل الحكومة، يوسف شرفة ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.

وثمّن رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل مضمون هذا التقرير التكميلي الذي أعدّته لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية حول النص.

واعتبره بمثابة “لائحة توجيهية للحكومة” في مجال تطبيق نص هذا القانون، وذلك بالنظر إلى تضمينه اعتبارات سياسية وكذا التوصيات الهامة التي رفعتها اللجنة في تقريرها.

وتوجه ممثل الحكومة وزير النقل، يوسف شرفة، بتشكراته إلى أعضاء مجلس الأمة على حسن تعاونهم خلال مسار أشغال دراسة ومناقشة نص هذا القانون والمصادقة عليه

كما نوه شرفة بروح المسؤولية والمستوى العالي لتدخلاتهم والاقتراحات والملاحظات والتوصيات التي تقدّموا بها.

وأشار ذات المتحدث الى أنّ المصادقة على هذا النص يُضيف لبنة أخرى في إرساء المنظومة القانونية للإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها السلطات العمومية للبلاد بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

رمزي أحمد توميات

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