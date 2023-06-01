وزير الخارجية يجتمع بأعضاء بعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة

اجتمع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بأعضاء بعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة تحت قيادة السفير والمندوب الدائم لبلادنا، عمار بن جمعة، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى نيويورك.

وبهذه المناسبة، شجع عطاف أعضاء البعثة على مواصلة جهودهم وتكثيفها تحسبا للاستحقاق المنتظر يوم السادس من جوان المقبل والعمل على حصول ترشيح الجزائر لعضوية مجلس الأمن على أكبر عدد ممكن من تأييد الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

كما شدد عطاف على توجيهات سيادة الرئيس المتعلقة بالتحضير الأمثل للمحطات المقبلة وذلك عبر السعي لتوفير جميع عوامل وشروط نجاح عهدة الجزائر وتقديمها إضافة نوعية لأداء المجلس، بالشكل الذي يضمن إضفاء فعالية أكبر على الجهود الرامية لحفظ السلم والأمن الدوليين.

في هذا الإطار، واستنادا إلى السجل الحافل للدبلوماسية الجزائرية، أبرز الوزير ضرورة مضاعفة الجهود والعمل بكل تفان وإخلاص من أجل إسماع صوت الجزائر وما يتسم به من حكمة وتبصر والتحلي بروح المبادرة للمساهمة الفعلية في تمكين المجموعة الدولية من مواجهة التحديات الراهنة.

واختتم بالقول أن الجزائر، التي حظي ترشيحها بمساندة الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية، تتجه لمجلس الأمن وهي محملة بمسؤولية ترجمة آمال وتطلعات الدول والشعوب الشقيقة في هذين الفضائين بالحد من الأزمات والوقاية منها والعيش في كنف الأمن المستدام والرخاء المشترك.

رمزي أحمد توميات

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