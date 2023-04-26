أشادوا بدور رئيس الجمهورية وحرصه على تأمين عودتهم: وصول أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالسودان إلى أرض الوطن

26 أبريل، 2023

 

وصل، مساء أمس، إلى أرض الوطن، عددٌ من أفراد الجالية الجزائرية في السودان وعائلاتهم، وأعضاء السفارة بالخرطوم، قادمين من مطار بورتسودان على متن طائرة عسكرية تابعة للجيش الوطني الشعبي.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار متابعته الدقيقة والمستمرة لأوضاع جاليتنا في السودان، وفور تدهور الأوضاع الأمنية المؤسفة في هذا البلد، قد أعطى أمرا بإجلاء أعضاء جاليتنا الراغبين في العودة، في ظروف جيدة، حرصا منه على أمنهم وسلامتهم.

كما أمر الرئيس تبون بأن تشمل عملية الإجلاء والمساعدة، كل رعايا الدول الشقيقة والصديقة الراغبة في ذلك، في مقدمتهم أشقاؤنا الفلسطينيون المقيمون في السودان، حيث مست العملية 13 مواطنا فلسطينيا و22 مواطنا سوريًا.

وأشاد أفراد جاليتنا، فور وصولهم، إلى أرض الوطن، بدور رئيس الجمهورية وحرصه على تأمين عودتهم السريعة إلى ذويهم.

ش.ن

26 أبريل، 2023

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