أسيرة صهيونية مُهاجمةً نتنياهو: “نحن نعاني من فشلك السياسي والأمني والعسكري الذي تسببت به في 7 أكتوبر”

أسيرة صهيونية مُهاجمةً نتنياهو: “نحن نعاني من فشلك السياسي والأمني والعسكري الذي تسببت به في 7 أكتوبر”

هاجمت أسيرة من الكيان الصهيوني في غزة، اليوم، في مقطع فيديو نشرته “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، عبر منصتها في تلغرام، رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بقولها، “نحن نعاني من فشلك السياسي والأمني والعسكري، بسبب فشلك الذي تسببت به في 7 أكتوبر، لأن الجيش لم يكن هناك ولم يأتِ أحد، ولم يستمع لنا أحد”.

و طالبت الأسيرة في غزة، نتنياهو، بإطلاق سراحها مع غيرها من المحتجزين لدى مقاومة حماس منذ 7 أكتوبر الجاري، مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

وواصلت الأسيرة مهاجمتها لنتنياهو بقولها: “أنت تقتلنا، هل تريد من الجيش أن يقتلنا؟ ألا يكفي أنك ذبحت الجميع، ألا يكفيك أن هناك مواطنين إسرائيليين قتلوا”.

وأضافت: “أطلق سراحنا الآن، أطلق سراح مواطنيهم وأسراهم (الفلسطينيين) الآن، أطلق سراح الجميع، لنعود إلى عائلاتنا، الآن الآن الآن”.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته “كتائب القسام”، 3 أسيرات من الكيان المحتل، حيث تحدثت إحداهن (لم تذكر اسمها) موجّهةً رسالة باسم الأسرى الإسرائيليين إلى نتنياهو وحكومته.

شرف الدين عبد النور

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