أسماء كبيرة ونشاطات متنوعة في المهرجان الأوروبي للموسيقى بالجزائر

13 يونيو، 2023

قامت بعثة الإتحاد الأوروبي يتنظيم مؤتمر صحفي عشية انعقاد الطبعة 23 للمهرجان الأوروبي للموسيقى التي ستُنظم من 15 إلى 21 جوان 2023 بالمسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي.

ومن المنتظر أن يُسلط المهرجان الذي يحمل شعار “أصوات أوروبا” الضوء على ثراء و تنوع الموسيقى في القارة الأوروبية،.

هذا ويرتقب أن تشارك 13 دولة من أعضاء الإتحاد الأوروبي في هذه الفعالية، مما يُتيح للجماهير الجزائرية اكتشاف تجربة فنية فريدة.

في حين سيكون الفنان الجزائري سفيان سعيدي المُلقب بأمير الراي متواجدا في حفل الافتتاح، حيث من المُنتظر أن يُضيف لمسة أصلية لهذا المهرجان الثري باللقاءات والتبادلات الثقافية.

كما سيشهد حفل الافتتاح حضور دولة السويد بصفتها الدولة التي تتولى رئاسة مجلس الإتحاد الأوروبي.

ليديا كبيش

13 يونيو، 2023

مقالات ذات صلة

لتعزيته في ضحايا الحرائق …رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي

20 أغسطس، 2022

تسجيل 8 اصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

27 مارس، 2022

رئيس الحكومة الأسبق بلعيد عبد السلام في ذمّة الله

27 يونيو، 2020
وزير المالية: العمل على إعداد قانون تأمينات جديد

وزير المالية: العمل على إعداد قانون تأمينات جديد

29 مايو، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: