أسماء كبيرة ونشاطات متنوعة في المهرجان الأوروبي للموسيقى بالجزائر

قامت بعثة الإتحاد الأوروبي يتنظيم مؤتمر صحفي عشية انعقاد الطبعة 23 للمهرجان الأوروبي للموسيقى التي ستُنظم من 15 إلى 21 جوان 2023 بالمسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي.

ومن المنتظر أن يُسلط المهرجان الذي يحمل شعار “أصوات أوروبا” الضوء على ثراء و تنوع الموسيقى في القارة الأوروبية،.

هذا ويرتقب أن تشارك 13 دولة من أعضاء الإتحاد الأوروبي في هذه الفعالية، مما يُتيح للجماهير الجزائرية اكتشاف تجربة فنية فريدة.

في حين سيكون الفنان الجزائري سفيان سعيدي المُلقب بأمير الراي متواجدا في حفل الافتتاح، حيث من المُنتظر أن يُضيف لمسة أصلية لهذا المهرجان الثري باللقاءات والتبادلات الثقافية.

كما سيشهد حفل الافتتاح حضور دولة السويد بصفتها الدولة التي تتولى رئاسة مجلس الإتحاد الأوروبي.

ليديا كبيش

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