أسعار سيارات “FIAT” مرشحة للإنخفاض لهذا السبب

أكد المستشار بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني أحمد زايد، أن صناعة السيارات من علامة “FIAT” بمصنع وهران هي في مراحلها الأخيرة وستنطلق في الأشهر القليلة القادمة.

وقال زايد خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن وزارة الصناعة منحت ثلاثة إعتمادات من طرف لجنة مختصة لثلاثة وكلاء علامات صناعية للسيارات وهي ( FIAT. OPEL.GAC ). في انتظار منح إعتمادات نهائية أخرى لعلامات أخرى خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وتابع ذات المتحدث قائلا:”ن عديد الطلبات تم استقبالها من أجل منح الإعتماد إلا أنها رفضت لاصرارنا على اجراء المحادثات مباشرة مع مالك العلامة الأصلية. وذلك بهدف ضمان التطور التكنولوجي من جانب المصنع الأصلي”.

أما بخصوص أسعارعلامة سيارات (FIAT) التي تم عرضها مؤخرا أوضح المسؤول أنها تخضع للعرض والطلب وأن ارتفاعها لا يقتصر على السوق الجزائرية فقط.

وفي هذا الصدد كشف المستشار بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، عن إمكانية انخفاضها بعد دخول علامات سيارات أخرى، مؤكدا أن السيارة المصنعة في الجزائر يمنع استرادها وأن الأولوية تمنح للمنتوج الوطني حيث يتم تسهيل كل الإجراءات لاقتناءها.

واعتبر نفس المسؤول ان قطاع الصناعة قاطرة تعتمد عليها الحكومة من أجل النمو الاقتصادي من خلال خلق مناصب شغل في مختلف الشعب.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...