أساتذة إليزي يوجهون رسالة هامة إلى وزير التربية

راسلت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين “الستاف” لولاية اليزي ، وزارة التربية الوطنية من اجل تعويض عمال التربية القاطنين بالشمال العاملين بولايات الجنوب، في مصاريف تذاكر السفر للعطلة الصيفية ومرة في السنة فقط، مثلما هو معمول به في ولايات الجنوب الأخرى، تكريسا للحقوق التي منحها القانون لهؤلاء.

وأشارت النقابة إلى أن هذه الفئة محرومة من هذا الحق منذ سنة 2016، بولاية إيليزي، وبعد المسافة أيضا حيث أن أقرب ولاية لها هي ولاية ورقلة التي تبعد بأكثر من 1000 كم، مؤكدة على ضرورة تعويض ثقل مصاريف التنقل، من الشمال إلى الجنوب لدى بعض الموظفين على غرار كراء السكن، ما يؤثر سلبا على الأداء الجيد لمهام رجل التعليم.

حورية سعداوي

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