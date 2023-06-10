أزيد من 790 ألف مترشح يجتازون امتحان البكالوريا غدا

10 يونيو، 2023

من المنتظر أز يجتاز أزيد من 790 ألف مترشح، امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2023، ابتداء من يوم غد الأحد.

ويقدر العدد الإجمالي للمترشحين لهذا الامتحان ب 790.515 من بينهم 269.539 مترشح حر، موزعين على 2674 مركزا عبر التراب الوطني.

كما تجدر الإشارة إلى أن المترشحين يتم امتحانهم، في 6 شعب هي العلوم الطبيعة والحياة، الرياضيات، الرياضيات التقنية، التسيير والاقتصاد، اللغات الأجنبية والفلسفة.

هذا وقد بلغ عدد مراكز تجميع أوراق الامتحان 18 مركزا، في حين خصص 88 مركزا للتصحيح

ليديا كبيش

10 يونيو، 2023

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