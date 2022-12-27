أرملة الرئيس بومدين: خطاب الراحل في الأمم المتحدة كان يتضمن ما نعيشه اليوم

أرملة الرئيس بومدين: خطاب الراحل في الأمم المتحدة كان يتضمن ما نعيشه اليوم

أفادت اليوم الثلاثاء، أنيسة بومدين، أرملة الرئي هواري بومدين، أن:” ذكرى 27 ديسمبر سيئة بالنسبة لي على غرار كل من عرفوا الرئيس الراحل هواري بومدين”.

وقالت أنيسة بومدين في كلمة لها بمناسبة الذكرى ال 44 لوفاة الرئيس الأسبق الراحل هواري بومدين :”يجب أن لا ننسى التضحيات التي قام بها المجاهدون والمجاهدات لاسترداد الاستقلال”.

وأضافت ذات المتحدثة أن بومدين كان يعتز بدخوله للأزهر الشريف ويفتخر بأن أجداده من قاموا ببنائه، مذكرة بأنه أشرف على دخول أول شحنة أسلحة إلى الجزائر لمواجهة فرنسا.

كما أشارت زوجة الرئيس الراحل إلى ان بومدين رجل نظام يكره الفوضى، وكان يفكر في عواقب القرارات التي يتخذها، مبرزة أن الراحل كان يتسم بإرادة قوة ولا يهتم أبدا بالجانب المالي ويهتم بالمحرومين.

وقالت أنيسة بومدين أن خطاب بومدين في الأمم المتحدة كان يتضمن ما نعيشه اليوم، لافتة الى أنه كان يرى الأشياء البعيدة، مشددة على بومدين كان يطمح لإنهاء عهد الاستعمار الاقتصادي بعد وضع حد الاستعمار السياسي.

ليديا كبيش

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