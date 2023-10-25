أردوغان: حان الوقت لنتحدث بوضوح مع من يقتلون النساء والأطفال

أكد الرئيس التركي، الطيب رجب أردوغان، اليوم الأربعاء، على أنه حان الوقت للتحدث بوضوح مع من يقتلون النساء والأطفال.

وأشار أردوغان خلال الكلمة التي ألقاها خلال أـشغال الجلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن. الى أن إسرائيل تشن منذ 7 أكتوبر أكثر الهجمات وحشية في التاريخ ومعظم القتلى من الأطفال.

وأضاف الرئيس التركي بالقول: “كان لدينا حسن نية تجاه إسرائيل لكنهم أساؤوا حسن نيتنا وألغيت زيارتي إليها. لا يمكن لنا أن نتسامح مع قتل إسرائيل للأطفال”.

كما ذكر ذات المتحدث أنه في حرب أوكرانيا كان هناك من أقام الدنيا واليوم يغضون الطرف عما يحدث في غزة” مضيفا بالقول “طالما استمر استهداف إسرائيل للأبرياء فإن أي سفينة أو طائرة لن تأتيها بالسلام. على إسرائيل ألا تنتظر الأمن من الخارج بل يجب أن تبحث عنه في المنطقة.

رمزي أحمد توميات

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