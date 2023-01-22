أرحاب: رهان رسمي لتفعيل ربع مليون حامل مشروع سنة 2023

أعلنت اليوم الأحد، مديرة الحاضنات بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نسيمة أرحاب عن رهان رسمي لتفعيل ربع مليون حامل مشروع سنة 2023، حسب ماجاء في تصريحات لها للإذاعة الوطنية.

وكشفت نسيمة أرحاب عن إمكانية الوصول إلى ربع مليون حامل مشروع هذا العام، بفعل استحداث قانون المقاول الذاتي في ديسمبر الأخير، مؤكدة أنّ إقرار النصوص التطبيقية سيبيّن مختلف مسالك المقاولين الذاتيين ويمكّنهم من منصة خاصة تستجيب لانشغالاتهم.

وأشارت ذات المسؤولة، إلى صندوق استثمار المخاطر الفريد من نوعه الذي يتمّ تمويله من طرف ستة بنوك عمومية، و حيث يتولى الصندوق المذكور الاستثمار في المؤسسات الحاصلة على علامة “مؤسسة ناشئة” أو “مبتكرة”.

وقالت ضيفة الأولى أنّ مصالح الوزارة سجّلت 5 آلاف طلب للحصول على العلامة المذكورة في 2022، مسجّلة حصول 1100 مؤسسة على تلك العلامة، مشيرة إلى أنّ وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة تعمل على الاتصال المباشر مع الجامعات، وإعطاء لمسة اقتصادية، مع الاهتمام بالتمويل للدعم والتحفيز وتوفير ناتج اقتصادي مهم.

وأعلنت أرحاب عن استحداث استراتيجية الابتكار المفتوح لدعم المؤسسات الكبرى كما نظيراتها الناشئة، تشجيعاً للإضافات، فضلاً عن الانفتاح على مهنة صناعة المحتوى التي تطورت في سماء الاقتصاد الرقمي.

وكما أحالت أرحاب على مساعٍ لإنشاء منطقة تكنولوجية إفريقية حرة لبناء بيئة أعمال المؤسسات الناشئة في القارة السمراء، منوّهةً إلى أنّ الجزائر صارت تستقطب الكثير من المغتربين المهتمين بإنشاء المؤسسات الناشئة والمشروعات المبتكرة.

حورية سعداوي

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