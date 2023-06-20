أحمد عطاف يُستقبل من طرف رئيس مجلس النواب الإيطالي

استُقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف من قبل رئيس مجلس النواب الايطالي لورنزو فونتانا، و هذا في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى الجمهورية الإيطالية في مستهل جولته الأوروبية الأولى بتكليف من رئيس الجمهورية، حسب ما كشفه بيان وزارة الخارجية.

و استعرض الطرفان بهذه المناسبة التطور النوعي الذي تشهده العلاقات الجزائرية-الإيطالية في مختلف المجالات، حيث أشادا بما تم تحقيقه من مكاسب تعزز الطابع الاستراتيجي لهذه الشراكة وبما يحدو الطرفين من إرادة سياسية قوية للعمل على تجسيد آفاقها المستقبلية الواعدة. يضيف المصدر.

كما تطرقا حسب ذات البيان، إلى التنسيق بين البلدين من أجل نشر الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط والدفع بأهداف التنمية والرخاء في هذا الفضاء المشترك وفي العالم عبر المساهمة في التخفيف من حدة التوتر الذي تشهده العلاقات الدولية في المرحلة الراهنة.

و استعرض الوزير أحمد عطاف خلال المحادثات، مجمل الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي بادر بها الرئيس عبد المجيد تبون منذ انتخابه، من أجل بناء جزائر جديدة تستجيب لتطلعات الشعب الجزائري، حسب بيان الوزارة.

كما أكد الطرفان في الأخير، على أهمية الحفاظ على الوتيرة الحالية للتواصل والتنسيق والتعاون بين البلدين، على مختلف المستويات بما في ذلك المستوى البرلماني، من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية الطموحة التي حددتها قيادتا البلدين التي تتطلع لبناء علاقات مثالية تعود بالنفع على الجانبين، يختم البيان.

شرف الدين عبد النور

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