أحمد عطاف يُستقبل من طرف رئيس جمهورية صربيا

حظي اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف باستقبال من قبل رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش، و هذا في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى جمهورية صربيا بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حسب ما اورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

و نقل الوزير أحمد عطاف بهذه المناسبة، إلى الرئيس الصربي تحيات الرئيس عبد المجيد تبون، وجدد له دعوته للقيام بزيارة إلى الجزائر من أجل العمل معاً لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الجزائرية-الصربية، حسب ذات المصدر.

كما شكل اللقاء حسب بيان الوزارة، فرصة للتأكيد على الإرادة السياسية القوية التي تحدو قائدي البلدين في الرقي بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى بما يعكس جودة ومتانة أواصر التعاون التاريخية بين البلدين التي تعود جذورها إلى أيام الثورة التحريرية المجيدة.

في هذا السياق، أعرب الرئيس ألكسندر فوتشيتش عن قبوله دعوة رئيس الجمهورية، مؤكدا عن تطلعه لتجسيدها قبل نهاية السنة الحالية وعن أمله في أن تدشن مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات بين الجزائر وصربيا، يضيف البيان.

من جانب آخر، أكدت المحادثات على تمسك البلدين بترسيخ التوافق في مواقفهما المبدئية المبنية على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقيم عدم الانحياز ازاء التوترات التي تشهدها العلاقات الدولية في المرحلة الراهنة، فضلا عن تبادل الدعم ازاء القضايا والمصالح الجوهرية التي تخص الجانبين في فضاءات انتمائهما، يضيف المصدر ذاته.

و تم الاتفاق في الختام، على البدء في التحضير لزيارة الرئيس ألكسندر فوتشيتش إلى الجزائر عبر عدة نشاطات وزارية، وعلى رأسها زيارة وزير الخارجية الصربي، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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