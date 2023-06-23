أحمد عطاف يلتقي نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد و حماية المناخ لجمهورية ألمانيا الاتحادية وهذا مادار بينهما

إلتقى اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، ببرلين، مع نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابيك، وهذا في ختام زيارة العمل التي يقوم بها إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية بتكليف من الرئيس تبون، حسب ما كشفه بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

و تركزت المحادثات حسب ذات المصدر، حول علاقات الشراكة الاقتصادية الجزائرية-الألمانية والآفاق المتاحة لتعزيزها، لاسيما في سياق المشاريع الجديدة التي يطمح الجانبان لتجسيدها في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

في هذا السياق، رحب رئيس الدبلوماسية الجزائرية بإبرام اتفاق بين ألمانيا والنمسا وإيطاليا على مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي SoutH2 Corridor وهي الخطوة التي تمهد الطريق لاتفاق أوسع داخل الاتحاد الأوروبي دعماً لهذا المشروع الذي يهدف لتغطية 10% من احتياجات أوروبا في مجال الطاقة، يضيف البيان.

كما تطرق الطرفان إلى الاستحقاقات الثنائية المقبلة، حيث أكدا على ضرورة البدء في التحضير للدورة المقبلة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، عبر تنظيم اجتماع على مستوى الخبراء بالجزائر شهر أكتوبر المقبل لتقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف الشراكة الثنائية على مختلف المستويات، يضيف بيان الوزارة.

من جانب آخر، استعرض الوزيران واقع العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وسبل تقديم الشركاء الأوروبيين دعماً أكبر للجهود التي تبذلها الجزائر من أجل نشر الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، يفيد ذات المصدر.

و وجه الوزير أحمد عطاف في الختام دعوة لنائب المستشار الألماني روبرت هابيك للقيام بزيارة رسمية إلى الجزائر، حيث رحب هذا الأخير بالدعوة على أن يتم تجسيدها في مستهل العام المقبل، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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