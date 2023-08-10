أحمد عطاف يلتقي مع مسؤولين رفيعي المستوى بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض

إلتقى اليوم، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مع مسؤولين رفيعي المستوى بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض وكذا بوزارة الخارجية الأمريكية، و هذا في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى واشنطن بتكليف من رئيس الجمهورية، حسب ما اورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

في هذا الإطار، تحادث الوزير أحمد عطاف مع منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبيت الأبيض، بريت ماكغورك، حيث استعرض الطرفان مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط وتطورات القضية الفلسطينية، إلى جانب تطورات الأزمة في ليبيا على ضوء الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتهيئة الظروف والشروط الضرورية لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تنهي حالة الانقسام، حسب ذات المصدر.

كما تحادث رئيس الدبلوماسية الجزائرية مع مساعد كاتب الدولة، ديريك شولي، الذي يتأهب لشغل منصب نائب كاتب الدفاع، حيث تطرق خلالها الطرفان على وجه الخصوص إلى تطورات الأزمة في النيجر وسبل تنسيق مساعي البلدين لتعزيز فرص الحل السلمي للأزمة في هذا البلد الشقيق والجار، يضيف البيان.

و أكدت هذه اللقاءات حسب بيان الوزارة، على قوة الشراكة التي تجمع بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، مبرزةً على وجه الخصوص تطلع الطرفين واستعدادهما للعمل على تعزيزها أكثر في سياق الاستحقاقات الثنائية المقبلة، السياسية منها والاقتصادية، بما يعظم مصالحهما المشتركة ويجسد التزامهما المتبادل بالمساهمة في حل النزاعات ونشر الأمن والاستقرار.

شرف الدين عبد النور

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