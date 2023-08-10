أحمد عطاف يلتقي رئيس المجموعة البرلمانية الأمريكية للصداقة مع الجزائر

إلتقى اليوم، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مع رئيس المجموعة البرلمانية الأمريكية للصداقة مع الجزائر، النائب تروي نالس، وهذا في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى واشنطن بتكليف من الرئيس تبون، حسب ما كشفه بيان وزارة الشؤون الخارجية.

وبهذه المناسبة، استعرض الطرفان التطور الذي تشهده العلاقات الجزائرية-الأمريكية وآفاق تعزيز وتيرة التعاون الثنائي في شتى المجالات عبر مساهمة مجموعة النواب الأمريكيين من ديمقراطيين وجمهوريين في الدفع بالشراكة بين البلدين، يضيف بيان الوزارة.

كما تم الاتفاق خلال هذا اللقاء، على خطة عمل تشمل العديد من الخطوات الرامية لتعزيز التقارب وتسليط الضوء أكثر على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما مشروع زيارة من المنتظر أن يقوم بها أعضاء هذه المجموعة إلى الجزائر شهر نوفمبر المقبل، إلى جانب تنظيم ندوة في واشنطن قريبا حول التعاون الجزائري-الأمريكي في مجال الطاقة ومؤتمر حول الشراكة بين البلدين في مجال الصناعة، يفيد بيان الوزارة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المجموعة تشكلت مؤخراً، حيث تم تنصيبها رسمياً يوم 16 ماي 2023، تحت قيادة كل من النائب الجمهوري تروي نالس والنائبة الديمقراطية شيلا لي جاكسن، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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