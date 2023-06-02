أحمد عطاف يعقد جلسة عمل مع الأمين العام للأمم المتحدة

عقد اليوم وزير الشوؤن الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بتكليف من رئيس الجمهورية، جلسة عمل مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش وهذا في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى نيويورك.

و نقل بهذه المناسبة أحمد عطاف للأمين العام، التحيات الخالصة لرئيس الجمهورية وتمنياته الصادقة، مجددا له دعمه التام لجهوده ومساعيه الرامية لانهاء الأزمات ونشر الأمن والاستقرار.

من جانبه، أعرب أنطونيو غوتيريش عن اعتزازه باللقاءات التي جمعته مع رئيس الجمهورية وبما لمسه من حرصه على تعزيز دور الأمم المتحدة والعمل متعدد الأطراف أمام ما تواجهه المجموعة الدولية من تحديات في المرحلة الراهنة. كما ثمن عاليا دور الدبلوماسية الجزائرية في دعم استقرار كل من ليبيا ومالي، ومساهماتها الفعلية في الدفع بأهداف التنمية المستدامة في المنطقة والقارة بأكملها.

وتم خلال هذه الجلسة، استعراض علاقات التعاون بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة وسبل تعزيزها، لاسيما في أفق انضمام الجزائر لمجلس الأمن خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2025.

ومن جانب آخر، تطرق الطرفان إلى عديد الملفات الإقليمية، على غرار الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء والتطورات السياسية في جمهورية مالي على ضوء الجهود التي تبذلها الجزائر لضمان استئناف مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، فضلا عن الأزمات في ليبيا واليمن والسودان، ومساعي الأمم المتحدة لإحياء المسار السياسي بغية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

كما اغتنم رئيس الدبلوماسية الجزائرية هذه الفرصة لإطلاع الأمين العام على حصيلة الرئاسة الجزائرية للدورة الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة يختم البيان.

شرف الدين عبد النور

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