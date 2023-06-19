أحمد عطاف يشرع في زيارات لعدد من الدول الأوروبية

19 يونيو، 2023

يشرع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ابتداءً من مساء اليوم، في زيارات عمل ثنائية إلى كل من الجمهورية الإيطالية وجمهورية صربيا وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن هذه الزيارات تندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتقوية الحوار السياسي حول القضايا التي تخص المصالح الجوهرية والاهتمامات الكبرى المشتركة بين الجزائر وشركائها.

من هذا المنطلق، يضيف البيان، سيتم على وجه الخصوص تقييم علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتدارس سبل الارتقاء بها، وكذا تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع إقليميا ودوليا، لاسيما تلك المتعلقة بالفضاءات المغاربية والساحل والصحراء ومنطقتي البحر المتوسط والشرق الأوسط، فضلا عن التوتر الذي تشهده العلاقات الدولية حاليا على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ش.ن

19 يونيو، 2023

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