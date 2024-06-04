أحمد عطاف يشارك بسيول في أشغال القمة الإفريقية-الكورية

شارك وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، في أشغال القمة الإفريقية-الكورية، بالعاصمة الكورية سيول.

و يمثل الملتقى أول اجتماع على مستوى القمة، يتم تنظيمه بين الدول الإفريقية وجمهورية كوريا.

و أكد أحمد عطاف، في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر تتطلع لأن تشكل الشراكة الإفريقية-الكورية بمستواها الرفيع، إضافة نوعية، وأن تجاوز هذه الشراكة النطاق المحدود للعلاقة بين المانحين والممنوحين، مشيدا بمستوى التنسيق بين الكتلة الإفريقية في مجلس الأمن، أو ما يعرف بمجموعة الـ A3، وجمهورية كوريا.

و ثمن وزير الشؤون الخارجية، دعم كوريا الجنوبية، وتصويتها لصالح العضوية الكاملة لدولة فلسطين، بالمنظمة الأممية، و أعرب عن تطلعه في أن تُقدِم جمهورية كوريا على خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

كما رحب أحمد عطاف، بالمبادرات وعروض التعاون التي تقدمت بها جمهورية كوريا، لتقوية الشراكة مع إفريقيا، في سبع ميادين رئيسية، مؤكداً أن هذه الميادين تتوافق تماماً مع أولويات الأجندة القارية للتنمية 2063.

هذا و أكد الوزير عطاف، أنّ الجزائر التي تربطها شراكة استراتيجية ثنائية بجمهورية كوريا، لن تَأْلُوَ جُهدا في سبيل الإسهام في تجسيد مختلف البرامج والأنشطة التي تُقرها القمة، وذلك خدمةً لأهداف السلم والأمن والتنمية في إفريقيا.

شرف الدين عبد النور