أحمد عطاف يستقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسة بدولة ليبيا

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بأديس أبابا (إثيوبيا)، على هامش مشاركته في أشغال الدورة العادية الرابعة والأربعين (44) للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسة بدولة ليبيا، محمد عيسى.

و تناول اللقاء حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، إستعراض علاقات الأخوة المتميزة التي تجمع بين البلدين، وكذا التشاور والتنسيق البيني حول أبرز المسائل المدرجة على جدول أعمال المجلس التنفيذي.

شرف الدين عبد النور

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