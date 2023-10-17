أحمد عطاف يستقبل نظيره من جمهورية أنغولا

17 أكتوبر، 2023

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، صباح اليوم، نظيره من جمهورية أنغولا،  تيتي أنطونيو، وذلك قبيل انطلاق أشغال الاجتماع الوزاري لدول افريقيا ودول شمال أوروبا.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج ان اللقاء شكل فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية والتحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة التي ستشمل تبادل الزيارات على أعلى مستوى وتنظيم الدورة المقبلة للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين.

ومن جانب آخر، تركز النقاش بين الطرفين على الظروف العصيبة التي تمر بها القضية الفلسطينية وآفاق إعادة الاهتمام الدولي والاقليمي بهذه القضية المركزية بغية تفعيل مسار السلام وتكريس الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. كما تطرق الطرفان إلى مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيد القاري على ضوء الجهود المبذولة من قبل البلدين لنشر الأمن والاستقرار وترقية حلول سلمية للأزمات، لا سيما في مالي، والنيجر، والسودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، يختم البيان.

ش.ن

17 أكتوبر، 2023

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