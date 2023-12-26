أحمد عطاف يستقبل نظيره النيجري و هذا ما استعرضاه

26 ديسمبر، 2023

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بمقر الوزارة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين بالخارج، باكاري ياوو سانغاري، الذي حلّ اليوم بالجزائر في إطار زيارة عمل، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

و أجرى الوزيران حسب ذات المصدر، محادثات مطولة تركّزت حول تقييم علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الطريق العابر للصحراء، لما له من دور في فك العزلة وتنمية منطقة الساحل برمتها.

ومن جانب آخر، إستعرض رئيسا دبلوماسية البلدين تطورات الأوضاع في المنطقة، وبخاصة الأزمة في النيجر، حيث أشاد الوزير النيجري بدور الجزائر في دعم بلده للخروج من الأزمة الحالية، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

26 ديسمبر، 2023

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