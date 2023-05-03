أحمد عطاف يستقبل نظيرته الليبية ويجري معها محادثات ثنائية على انفراد

حلت مساء اليوم وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا الشقيقية، نجلاء المنقوش، في زيارة عمل إلى الجزائر تندرج في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتعاون الجزائرية-الليبية وتكثيف التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسب ما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وبهذه المناسبة، أجرى رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أحمد عطاف، محادثات ثنائية على انفراد مع نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش. ومن المنتظر أن يعقد الطرفان يوم غد جلسة عمل موسعة بمشاركة وفدي البلدين، حسب ذات البيان.

ش.ن

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